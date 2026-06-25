Kaynak: İHA

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kinederiç rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tuğla yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yola saçılan tuğlalardan dolayı trafiği kontrollü olarak sağlarken, kaza yerinde inceleme yaptı.