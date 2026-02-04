Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un kızı olan Tuğçe Tayfur, özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü yakalayamadı. Daha önce iki kez evlenen Tayfur, 2023 yılında hayatını birleştirdiği Muhammet Aydın’la olan evliliğinde de hayal kırıklığı yaşadı.
Tuğçe Tayfur’un evliliğinde şok iddialar: İhanete mi uğradı?
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü eşi Muhammet Aydın’a sadakatsizlik iddiasıyla boşanma davası açtı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Aydın’ın farklı kadınlarla yaptığı yazışmalar ve birlikte çekildiği fotoğraflar delil olarak yer aldı.Derleyen: Cansu İşcan
Avukatı Cesur Tünç aracılığıyla mahkemeye başvuran Tayfur, evliliği boyunca birden fazla kez aldatıldığını öne sürdü. Şarkıcı, eşinin farklı kadınlarla yaptığı mesajlaşmaları ve çekilen fotoğrafları dosyaya ekleyerek ihaneti belgeledi.
ÜÇ KADINLA İLİŞKİ İDDİASI
Dava dosyasındaki iddialara göre Muhammet Aydın, Y.D. isimli bir kadınla Tayfur’un bir dönem işlettiği kafede gizlice buluştu. İkili arasındaki yazışmalarda, Y.D.’nin kameralara yakalanmaktan ve çevreye rezil olmaktan endişe ettiği ifadeler dikkat çekti.
Dosyada ayrıca Aydın’ın M.K. adlı bir kadınla cinsel içerikli mesajlaşmalar yaptığı ve Ö.T. isimli başka bir kadınla otelde görüştüğü iddiaları da yer aldı. Boşanma davasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.
“BİR DAHA EVLİLİK ASLA”
Tuğçe Tayfur, 2009 yılında evlendiği ilk eşi Tolga Ertuğrul’dan bir yıl sonra boşanmıştı. 2012’de Taner Şafak’la ikinci evliliğini yapan Tayfur, 2017’de oğlu Taner Efe’yi dünyaya getirmiş, bu evliliğini ise 2019’da sonlandırmıştı.
2023’te Muhammet Aydın’la evlenen ve bu birliktelikten Tuğçe Lina ile Necla Hira adında iki kız çocuğu olan Tayfur’un, yaşananların ardından boşanma kararı aldığı öğrenildi. Yakın çevresine “Bir daha evlilik mi? Asla, tövbe” dediği kulislerde konuşuluyor.