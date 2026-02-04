Tuğçe Tayfur’un evliliğinde şok iddialar: İhanete mi uğradı?

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un kızı olan Tuğçe Tayfur, özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü yakalayamadı. Daha önce iki kez evlenen Tayfur, 2023 yılında hayatını birleştirdiği Muhammet Aydın’la olan evliliğinde de hayal kırıklığı yaşadı.