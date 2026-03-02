Tuğçe Tayfur, ayrılık sonrası eski nişanlısı Burak Kalfa’nın kendisini sosyal medya üzerinden tehdit ettiği, hakaretlerde bulunduğu ve şantaj yaptığı iddiasıyla yargıya başvurdu. Kalfa'nın, Tayfur'a gönderdiği ileri sürülen "İkimiz de yanacağız, sana bedel ödeteceğim" şeklindeki mesajlar üzerine açılan davada, Kalfa, hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına sert hamle: "Sana bedel ödeteceğim" tehdidi mahkemede
Merhum sanatçılar Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, 2023'te yollarını ayırdığı iş adamı eski nişanlısı Burak Kalfa’dan hakaret, tehdit ve şantaj gördüğünü ileri sürerek hukuki süreç başlatmıştı.
Posta'nın haberine göre, Tuğçe Tayfur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikayet dilekçesinde, eski nişanlısının ayrılık sonrasında kendisine WhatsApp ve sosyal medya aracılığıyla hakaret, tehdit ve şantaj içerikli içerikler gönderdiğini öne sürdü. Tayfur, Burak Kalfa’nın kendisini uyuşturucu kullanmakla suçladığını, elindeki videoları medyaya servis etmekle tehdit ettiğini Günaydın'ın haberine göre bu yolla oğlunun velayetini kaybedeceğini söyleyerek üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ifade etti.
Dilekçede Tuğçe Tayfur yabancı bir kişiden kendisine "İkimiz de yanacağız, 2 saat bütün haber siteleri ailen, akraban herkes, her şeyi izleyecek. K...ık, erkek meraklısı, bekle lan, 2 saat içinde dediğimi yap, yakarım buraları, sana bedel ödeteceğim" şeklinde mesaj geldiğini dile getirdi.
Tayfur şüphelinin daha sonra Burak isimli Instagram hesabı üzerinden kendisine şu mesajı attığını söyledi: "Sana sahne, şarkı yok, bütün çevrem iptal, sana nefes, hayat yok, sakla mesajımı. Seni öyle bir dibe vuracağım ki bir daha çıkamayacaksın." Tayfur, Burak Kalfa isimli hesaptan ise "Kız o.....u çocuğu, sonunda bulmuşsun duvar kağıdı ustasını. Kızım sana vicdan azabı duyuyordum ama zamanı gelince patlatacağım" diye bir mesaj daha aldığını belirtti.
Şüpheli Burak Kalfa ifadesinde whatsapp hattının kendisine ait olmadığını, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yollamadığını ifade ederek suçlamaları reddetti.
Savcılık konuyla ilgili iddianame hazırladı.
İddianamede Kalfa'nın gönderdiği mesajların ardından hakkında dava açılması için yeterli delilin oluştuğu belirtildi. Şüpheli hakkında 'kadına karşı tehdit', 'şantaj', 'hakaret' suçlarından 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın ile çalkantılı bir boşanma sürecinin içinde öne sürülüyor.
Avukat Cesur Tünç aracılığıyla boşanma davası açan Tuğçe Tayfur, eşinin birden fazla kez kendisini aldattığını dile getirmişti. Tayfur, Muhammet Aydın'ın farklı kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilmiş fotoğrafları mahkemeye delil olarak sunmuştu.
Dava dosyasında, Muhammet Aydın’ın, Tuğçe Tayfur’un bir dönem işlettiği kafede Y.D. isimli bir kadınla gizlice bir araya geldiği iddia edildi. İkiliye ait olduğu öne sürülen yazışmalarda, Y.D.'nin güvenlik kameralarına yansımaktan ve durumun açığa çıkıp rezil olmaktan çekindiğini ifade ettiği ifade edildi.
Dosyada ayrıca M.K. adlı kadınla cinsel içerikli konuşmalar ve Ö.T. adlı başka bir kadınla otelde buluştuğu iddiası da yer alıyor. Boşanma davasının önümüzdeki günlerde görüleceği öğrenildi.
2009'da ilk eşi Tolga Ertuğrul'la evlenen Tuğçe Tayfur, 2010'da bu evliliğini sonlandırdı. İkinci eşi Taner Şafak'la 2012'de nikah masasına oturan Tayfur, 2017'de oğlu Taner Efe'yi kucağına aldı. Bu evlilik ise 2019'da sona erdi.
2023'te Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur, bu evlilikten Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kız dünyaya getirdi. Boşanma kararı alan Tayfur'un yakın çevresine, "Bir daha evlilik mi? Asla, tövbe" dediği bilgisi edinildi.