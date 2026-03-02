Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, kendisine ihanet ettiğini söylediği 3 yıllık eşi Muhammet Aydın'a boşanma davası açmıştı. Aydın ise hakkındaki ihanet iddialarını reddetmişti.

Son zamanlarda objektiflere yansıyan ve birlikte görüntülenen ikilinin yaptığı sözlü tartışma aralarının ne kadar gergin olduğunu göstermişti.

Tayfur, sosyal medya instagram hesabından bir paylaşım yaparak Aydın'a gönderme yaptı.

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, açtığı davanın dosyasında , Aydın'ın 3 farklı kadınla konuştuğu ve cinsel içerikli olduğu söylenilen mesajların yer aldığı öne sürülmüştü.



MUHAMMET AYDIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kamuoyunda şaşkınlık yaratan ayrılık ve ihanet söylentilerinin ardından, Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuya açıklık getirdi.



'NELER ÇEKTİĞİMİ BİR BEN BİLİRİM'



Muhammet Aydın sosyal medya ınstagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu en azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe hanımla evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi dış etkenlere karşı, bir Allah bir ben bilirim. Burada eşini kötüleyecek methiyeler düzecek değilim fakat ortada ciddi bir yalan var, evet boşanma var fakat boşanmak isteyen var davayı açan maalesef benim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Tuğçe hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır. Biz yapamadık, biz devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil; sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi. Hakkımızda da hayırlısı olsun."

KIZLARINA SESLENDİ

Aydın, son paylaşımında iki kızına seslenerek şunları söyledi:

"Can parçalarım, can kızlarım. Ben annenizi aldatmadım. Büyüdüğünüzde de zaten bileceksiniz de gene de babanız açıklama yapmış olsun" Aydın kullandığı bu ifadelerle Tuğçe Tayfur'un ihanet iddialarını net bir şekilde yalanlamıştı.

'SAKIN HAYAL KIRIKLIĞIM OLMA ORASI KALABALIK'

Eşi Muhammet Aydın'la çalkantılı bir boşanma sürecinden geçen Tuğçe Tayfur, son olarak Instagram hesabında Aydın'a gönderme yaptığı düşünülen hikayeler paylaştı.



Bir fotoğraf paylaşan Tayfur, "Neyim olursan ol sakın hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık, tanıyamam seni" dedi.