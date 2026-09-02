İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Kocaeli'den Aliağa'ya giden 90 metre uzunluğundaki ALSU tankeri ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden yaklaşık 90 metre uzunluğundaki Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpışmasının ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol: İki kaptan kendi aralarında konuşmuş
İstanbul Silivri açıklarında ALSU tankeri ile Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol, iki gemi kaptanının kaza öncesinde kendi aralarında konuştuğunu belirterek, "Kaptanımız ALSU gemisini uyarmış. Buna rağmen kaza yaşandı" dedi.Kaynak: Diğer
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi'ne (COSPAS-SARSAT) saat 03.26'da Marmara Denizi'ndeki bir geminin EPIRB cihazından acil durum sinyali ulaştı. Yapılan incelemede sinyalin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlendi ve Türk Radyo tarafından gemiye çağrı yapıldı.
2 bin 999 ton motor yağı taşıyan ALSU tankeri ile 4 bin 199 ton rulo sac yüklü Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin çarpıştığı tespit edildi. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılırken ilk deniz unsurunun saat 04.10'da bölgeye hareket ettiği açıklandı.
"Uyarmış, buna rağmen kaza olmuş"
Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol Haber Global'e yaptığı açıklamada ,ki kaptanın kendi aralarında konuştuğunu ifade ederek "Kaptanımız ALSU gemisini uyarmış. Buna rağmen kaza yaşandı" dedi.