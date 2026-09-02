Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol: İki kaptan kendi aralarında konuşmuş

"Uyarmış, buna rağmen kaza olmuş"

Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol Haber Global'e yaptığı açıklamada ,ki kaptanın kendi aralarında konuştuğunu ifade ederek "Kaptanımız ALSU gemisini uyarmış. Buna rağmen kaza yaşandı" dedi.