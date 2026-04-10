

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli sporcu Tuğba Çürük, İstanbul’da düzenlenen karate şampiyonasından şampiyon olarak döndü.

Muzaffer Ilıcak Türkiye Ümit, Genç U21 Karate Premier Lig müsabakaları 4-5 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.

Bilecikli sporcu Tuğba Çürük şampiyonda bir büyük başarı daha elde ederek,1. etapta Genç +66 kg kumitede şampiyon oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, aynı zamanda Dünya Şampiyonası seçmesi niteliğindeki organizasyonda şampiyon olan Tuğba Çürük ve antrenörleri Murat Salih Kurnaz ile Tuğba Kurnaz’ı tebrik etti.