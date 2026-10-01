Kaynak: İHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkına ilişkin yapılan açıklamaları eleştirdi.

Erhürman eleştirisinde, konunun bir güven sağlayıcı önlemler meselesinden öte insan hakları ve ayrımcılık yasağı sorunu olduğunu belirtti. GKRY açıklamasında karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkının bir güven sağlayıcı önlem konusu olmadığının bir kez daha ifade edildiğine dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının da konuyu esas itibarıyla bir insan hakları meselesi olarak değerlendirdiğini kaydetti.

RUM LİDERİNİN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Rum liderliğinin açıklamasına değinen Erhürman, "Kıbrıs Rum liderliği adına yapılan açıklamada, bir kez daha karma evliliklerden doğan çocukların AB yurttaşlığı hakkı konusunun bir güven sağlayıcı önlem meselesi olmadığı belirtildi. Hep söylediğimiz gibi, bize göre de aslında bu bir güven sağlayıcı önlem konusu değil. Bu bir insan hakları, ayrımcılık yasağı sorunu" ifadelerini kullandı.

Erhürman ayrıca, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından gündeme getirilen 7 güven sağlayıcı önlem arasında da bulunduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erhürman, çocukların vatandaşlık hakları konusundaki sorunun çözülmesinin taraflar arasında güven oluşturulmasına da katkı sağlayacağını belirterek, "Taraflardan birinin diğer taraftaki çocuklarla ilgili süregelen bir insan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlalini ortadan kaldırmasının güven sağlayıcı bir yanı da olduğunda kuşku yok elbette" dedi.