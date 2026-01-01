Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yaptığı paylaşımda, alkollü içki üreticisi olan Anadolu Efes grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın paylaşımına göre göre zam, 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Dündar yeni fiyatları şu şekilde sıraladı:

“*Efes kutu* 110 ₺

*Efes şişe* 108+2 ₺

*Efes Serçe* 85 ₺

*Malt kutu* 105 ₺

*Malt şişe* 103+2 ₺

*Mini Malt* 65 ₺

*Xtra* 140 ₺

*Shot* 90 ₺

*Bremen* 80 ₺

*Bremen yüksek alkol* 120 ₺

*Bremen Şişe* 78+2

*Green* 110 ₺

*Glutensiz* 140 ₺

*Bomonti Filtresiz* 115 ₺

*Miller küçük* 105 ₺

*Miller büyük* 115 ₺

*Miller Lime* 105 ₺

*Belfast şişe* 115 ₺

*Belfast kutu* 115 ₺

*Bud şişe* 125 ₺

*Bud kutu* 125 ₺

*Becks şişe* 120 ₺

*Becks kutu* 120 ₺

*Stella* 125 ₺

*Corona* 145 ₺

*Amsterdam kutu* 175 ₺

*Amsterdam şişe* 175 ₺

*Erdinger* 175 ₺

*Hoagarden* 175 ₺

*Leffe* 175 ₺

*Düvel* 230 ₺”