30 bin TL’yi aşan açlık sınır karşısında emeklinin en düşük aylığı 20 bin TL seviyesinde kalmıştı. Maaş zamlarının belirlenmesinin ardından gözler ise banka promosyonlarında yaşanacak artışa çevrildi.

Pek çok banka şubat ayında promosyon tutarlarını 32 bin TL seviyesine kadar yükseltti. Ancak kamu bankalarında ise pek yükselişler yaşanmadı.

Tüm Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emeklileri ilgilendiren her konu gibi banka promosyonu kazanımının da takipçisi ve savunucusu olduklarını söyleyerek, Kamu bankaları rakamlarını yükseltmesi gerektiğinin altını çizdi.

Promosyon rakamının belirlenmesi için ikramiyeleri işaret eden Ergün, “Promosyon rakamı belirlenirken, rakamın üç yıllık olduğu, üç yılda emekli aylığının 6 kez arttığı ve 6 kez bayram ikramiyesi alındığı da göz önünde bulundurulmalı” dedi.

KDK’YA BAŞVURU

TÜED olarak promosyon görüşmelerinde masada olmak istediklerinin altını çizen Ergün, şunları söyledi:

“Emeklilerin bireysel pazarlığa zorlandığı mevcut uygulamanın, hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını düşünen üyelerimiz KDK'ye başvurdu. Burada temel talep KDK'nin, SGK'ye emekliler adına bankalarla kurumsal promosyon anlaşmaları yapabilmesine imkan sağlayacak idari ve hukuki düzenlemeleri yapması tavsiye kararı vermesi yönünde. Banka promosyonu konusunda emeklilerin elinin daha güçlü olmasını istiyoruz. Bu hakkın bankaların inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyoruz."