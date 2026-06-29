Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Başkan Kazım Ergün, Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Haziran 1927'de askerlik görevinden emekliye ayrılmasının, emekliler için sembolik bir anlam taşıyan önemli bir tarih olduğunu ifade etti.

Ergün, dernek olarak uzun yıllardır 30 Haziran'ı "Emekliler Günü" kapsamında çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirterek, emeklilerin ülkenin kalkınmasına yıllarca emek verdiğini, üretime katkı sunduğunu ve bugün de sahip oldukları bilgi ile deneyimlerini toplum yararına aktarmayı sürdürdüğünü söyledi. Emeklilere gösterilecek saygı ve vefanın, hem geçmişte verilen emeğe duyulan minneti hem de geleceğe duyulan güveni yansıttığını dile getirdi.

Dünya genelinde yaşlı nüfusun ve emekli sayısının sürekli arttığına dikkat çeken Ergün, emeklilerin sosyal ve ekonomik haklarının korunmasının, aktif yaşlanma politikalarının yaygınlaştırılmasının ve kuşaklar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin uluslararası düzeyde daha fazla önem kazanması gerektiğini vurguladı.

Ergün, 30 Haziran'ın Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Emekliler Günü" olarak ilan edilmesini talep ettiklerini belirterek, böyle bir kararın yalnızca Türkiye'deki değil, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan milyonlarca emekliye duyulan saygının, sosyal adalet anlayışının ve insan onuruna verilen değerin güçlü bir göstergesi olacağını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, TÜED'in bu hedef doğrultusunda ulusal ve uluslararası emekli kuruluşlarıyla iş birliğini sürdürmeye, diplomatik temaslar ile sivil toplum girişimlerine devam edeceği belirtilirken, tüm emeklilerin 30 Haziran Emekliler Günü de kutlandı.