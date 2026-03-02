

Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Rize Şube Başkanı Recep Ali Derman, emeklilerin yaşadığı geçim ve barınma sorunlarına dikkat çekerek sosyal güvenlik sisteminin kapsamlı biçimde yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

SÜPER EMEKLİLİK MAĞDURİYETİ



Geçmişte uygulanan “süper emeklilik” sistemine değinen Derman, o dönemde birçok vatandaşın yüksek prim ödeyebilmek için büyük fedakârlık yaptığını hatırlattı. “Evini, arabasını satarak peşin para ödeyip süper emekli olan vatandaşlarımız vardı. Ancak kısa süre sonra sistem değiştirildi ve bugün o kişiler diğer emeklilerden daha düşük maaş almak zorunda kaldı” diyen Derman, bu durumun ciddi bir mağduriyet oluşturduğunu ifade etti.



BARINMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR



Son dönemde özellikle büyük şehirlerde emeklilerin barınma konusunda ağır sorunlar yaşadığını belirten Derman, ortaya çıkan tabloya dikkat çekti. “Bazı şehirlerde emeklilerin ucuz otellerde gecelik konaklamak zorunda kaldığını ya da dairelerin yatakhane haline getirilerek emeklilere yatak kiralandığını görüyoruz. Bu tablo, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik zorluğu açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.



Yalnız yaşayan emeklilerin kira artışları karşısında daha da savunmasız kaldığını vurgulayan Derman, mevcut maaşların temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını dile getirdi.



İNSANCA YAŞAM HAKKI



Emeklilerin barınma, sağlık ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bir gelire kavuşmasının artık zorunluluk haline geldiğini belirten Derman, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir düzenleme çağrısında bulundu. “Emeklilerimiz insanca yaşayabileceği bir gelir ve yaşam standardına ulaşmalıdır. Mevcut sistem kapsamlı şekilde gözden geçirilmeli ve kalıcı çözümler üretilmelidir” diyen Derman, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesinin sosyal adalet açısından hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.