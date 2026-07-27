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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ



Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu Toplantısı, 23 Temmuz 2026 tarihinde Ankara’da Genel Merkez Toplantı Salonunda yapıldı.

TÜED Başkanlar Kurulu Toplantısında, ülkemizin ve emeklilerin içinde bulunduğu sorunlar kapsamlı olarak değerlendirilerek; 4447 ve 5510 sayılı Kanunlarla getirilen gerek aylık hesaplama ve gerekse artış parametrelerinin emeklilik hukukunu zayıflattığına dikkat çekildi.

Emeklilere insanca yaşamaya yetecek aylığın ödenebilmesi için mevzuatın sil baştan değiştirilmesi ve 2000 sonrası emeklilerimizin intibakının yapılması için hükümete çağrıda bulunuldu.

Emeklilere; milli gelirden hak ettikleri pay verilmediğinden, düşük aylık sistemiyle gelir dağılımı daha da bozulmuş ve geçim koşulları ağırlaştırıldığı belirtildi. TÜED Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda; insanca yaşamaya yetecek gelir ve aylığın ödenmesi, sosyal devletin en önemli görevleri arasında olduğuna vurgu yapılmış; emeklilerin aylıklarının temel yaşam giderlerini karşılayabilecek ve insan onuruna yakışır bir yaşam standardı sağlayabilecek düzeye yükseltilmesi talep edildi.

Başkanlar Kurulu Toplantısındasorunlar ve çözüm önerileri şu şekilde belirlendi.

· Gıda, kira, elektrik, doğal gaz, ulaşım ve sağlık harcamalarına yapılan zamlar, emeklilerin alım gücünde ciddi azalmalara yol açmıştır. Bu nedenle, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır.

· Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları, sosyal güvenlik hukukunu zayıflatan bir parametreye dönüşmüştür. Emeklilik sistemimiz, uzun yıllar boyunca ödedikleri primlerin karşılığını alabilecekleri güvenli bir gelir sistemine dönüştürülmelidir.

· 2000 yılı sonrası emeklileri de kapsayacak İNTİBAKdüzenlemesi hayata geçirilmelidir.

· Emekli aylıkları belirlenirken yalnızca genel enflasyon değil, emeklilerin harcama yapısını esas alan, emekli enflasyonu da dikkate alınmalıdır.

· Emeklilerden alınan muayene katılım payı, ilaç katkı payı ve benzeri sağlık kesintilerinden emekliler muaf tutulmalı, sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılmalıdır.

· Son yıllarda sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan en önemli sorunların başında kamu hastanelerinde randevu sürelerinin uzaması gelmektedir. Randevu düzenlemesinde, emekliler için özel bir sistem getirilmelidir.

· Vergi iadesi karşılığı olarak yüzde 4-5 arasında ek ödeme oranları en az yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmelidir.

· Gelir dağılımını iyileştirecek, kayıt dışı istihdamı azaltacak ve sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirecek yapısal reformlar hayata geçirilmelidir.

· Yaşlı nüfusun artışı dikkate alınarak aktif yaşlanma, evde bakım, uzun dönem bakım hizmetleri ve yaşlı dostu sosyal politikalar yaygınlaştırılmalıdır.

Türkiye Emekliler Derneği, kuruluşundan bugüne olduğu gibi bundan sonra da emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi ve sosyal devlet ilkesinin etkin biçimde uygulanması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Emeklilerin insanca yaşayabileceği bir Türkiye, yalnızca emekliler için değil, çalışanlar ve gelecek kuşaklar için de daha güçlü ve daha adil bir sosyal güvenlik sisteminin teminatı olacaktır.