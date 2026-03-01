Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham Fulham'a konuk oldu.
FULHAM İLK YARIDA İKİ FARKI BULDU
Karşılaşmanın 7'inci dakikasında Harry Wilson'ın golüyle öne geçen Fulham 34'te Iwobi ile farkı ikiye çıkardı.
RICHARLISON'UN GOLÜ GERİ DÖNÜŞ İÇİN UMUTLANDIRDI
İlk yarı Fulham'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken Tottenham 66'da Richarlison ile bulduğu golle geri dönüş için umutlandı.
TOTTENHAM'IN GALİBİYET HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI
Ancak kalan dakikalarda beraberlik golü için kurduğu baskıdan sonuç alamayan Tottenham sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Thomas Frank ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getiren Tottenham Hırvat çalıştırının takımın başında çıktığı ikinci maçında da galibiyet özlemini sonlandıramadı.
Ligde 10 maçtır kazanamayan Tottenham 29 puanla 16. sırada yer alırken Fulham puanını 40'a yükselterek 9. sıraya tırmandı.