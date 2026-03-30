Premier Lig’de zor bir sezon geçiren Tottenham Hotspur, bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti. Sezona Thomas Frank ile başlayan ekip, kötü sonuçların ardından görevi geçici olarak Igor Tudor’a devretmişti. Ancak Tudor döneminde de toparlanamayan takım, Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken ligde düşme hattından uzaklaşamadı ve onunla da yollar ayrıldı.

Yeni teknik direktör arayışına giren Tottenham’da en güçlü adayın Roberto De Zerbi olduğu belirtiliyor. BBC’ye göre taraflar arasında görüşmeler sürüyor. De Zerbi’nin, takım ligde kalırsa görevi kabul etmeye sıcak baktığı ve sezonun son 7 maçı için kısa vadeli bir anlaşma ihtimalinin değerlendirildiği ifade ediliyor.

Daha önce Premier Lig’de Brighton & Hove Albion’ı çalıştıran İtalyan teknik adam için kulübün uzun vadeli plan yaptığı da gelen bilgiler arasında. De Zerbi, son olarak Olympique de Marseille’den şubat ayında ayrılmıştı.

Tottenham, ligde 31 hafta sonunda 30 puanla 17. sırada yer alıyor ve düşme hattının hemen üstünde bulunuyor.