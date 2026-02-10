CORNET 41. çağrısı kapsamında yapılacak uluslararası başvurularda her ülkeden en az üç paydaşın projede yer alması gerekiyor. Projelerdeki Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi araştırma kuruluşları tarafından yürütülmesi şartı aranıyor.

EN AZ ÜÇ KONİ ZORUNLULUĞU

Proje konuları, KOBİ’lerin ihtiyaçlarını belirlemek ve çıktıların yaygınlaştırılmasını sağlamakla görevli KOBİ şemsiye kuruluşları tarafından tanımlanacak. Ayrıca her projede en az üç KOBİ’den oluşan bir kullanıcı grubunun bulunması zorunlu olacak. Bu grubun, proje sürecini yönlendirmesi ve çıktıların verimliliğine katkı sunması bekleniyor.

BAŞVURULAR BİRLİKTE ALINACAK

Çağrı kapsamında hem uluslararası hem de ulusal başvuru yapılması gerekiyor. Türkiye’de yerleşik üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurumları, ulusal başvurularını TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

YÜZDE 100 ORANINDA DESTEK

Desteklenecek projelerin azami süresi 24 ay olarak belirlendi. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 oranında desteklenecek.

Bir proje kapsamında, kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç olmak üzere, TÜBİTAK’tan talep edilecek katkı tutarı proje başına 180 bin avroyu aşamayacak. Yürütücü kuruluş başına destek üst limiti ise 125 bin avro olarak uygulanacak.

TÜRKİYE’DEKİ ORTAKLARIN GİDERLERİ TÜBİTAK’TAN

Uluslararası değerlendirme süreci sonunda desteklenmesine karar verilen projelerde, Türkiye’den yer alan ortakların tüm proje giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak.