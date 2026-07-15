TÜBİTAK’tan Fen Lisesi’ne son gün fırsatı: 90 kontenjan için yarış: Ücretsiz konaklama ve burs

TÜBİTAK Fen Lisesinde öğrenim gören öğrenciler, eğitim hayatları boyunca birçok akademik ve sosyal imkandan ücretsiz olarak yararlanıyor.

Hazırlık sınıfından itibaren aylık karşılıksız burs, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde ücretsiz konaklama ve yemek olanağı, Türkiye'nin en donanımlı ve uluslararası standartlara sahip TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarını kullanma imkanının yanı sıra bilim insanları ve araştırmacılar tarafından sunulan mentörlük ve akademik danışmanlık desteği, ulusal ve uluslararası proje yarışmaları ile bilim olimpiyatlarına hazırlık desteği, bilim söyleşileri, kulüp çalışmaları, teknik geziler, sosyal ve sportif etkinlikler, kitap, eğitim materyali ve diğer akademik desteklerle okul kıyafeti desteği öğrencilere sunulan başlıca imkanlar arasında yer alıyor.