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Kaynak: AA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere istihdam edeceği 660 personel için başvuru süresini uzattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre personel alımları TÜBİTAK’ın Ankara, Kocaeli’nin Gebze ilçesi ve Bursa’daki birim ve enstitülerinde gerçekleştirilecek.

HANGİ POZİSYONLARA PERSONEL ALINACAK?

660 kişilik alım kapsamında farklı görevlerde personel istihdam edilecek. Pozisyonlar arasında şunlar yer alıyor:

AR-GE personeli (araştırmacı)

Uzman ve uzman yardımcısı

Bilimsel programlar uzman yardımcısı

Teknik ve destek personeli

AR-GE proje/destek teknisyeni

Avukat

Memur

Silahlı özel güvenlik görevlisi

SON BAŞVURU TARİHİ 5 EKİM OLDU

TÜBİTAK tarafından daha önce 22 Eylül olarak duyurulan son başvuru tarihi 5 Ekim’e kadar uzatıldı.

Böylece 660 kişilik personel alımına başvurmak isteyen adaylar için ek süre tanınmış oldu.