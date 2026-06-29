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Kaynak: AA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2026 yılı personel alım planı kapsamında 170 kısmi süreli aday araştırmacı istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar Ankara ve Kocaeli’de gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adayların, yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3. veya 4. sınıfta öğrenim görüyor olması gerekiyor. Alınacak adaylar, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen kritik projelerde görev alacak.

KRİTİK ENSTİTÜLERDE GÖREV ALACAKLAR

Aday araştırmacılar; TÜBİTAK’ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) gibi önemli birimlerinde görevlendirilecek.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Başvuru şartları, süreç detayları ve diğer bilgilere TÜBİTAK’ın resmi internet sitesi ile kariyer başvuru sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar başvurularını "kariyer.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Son başvuru tarihi ise 20 Temmuz saat 17.00 olarak açıklandı.

GENÇ ARAŞTIRMACILAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

TÜBİTAK’ın aday araştırmacı programı, üniversite öğrencilerine eğitimleri devam ederken gerçek projelerde yer alma ve deneyim kazanma imkanı sunuyor. Program, özellikle mühendislik ve teknoloji alanlarında kariyer hedefleyen gençler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.