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Kaynak: AA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de görev yapmak üzere kısmi süreli 105 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edecek.

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ADAYLARDA ARANAN ŞART BELLİ OLDU

İlana göre, adayların yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3'üncü veya 4'üncü sınıfta öğrenim görüyor olması gerekiyor.

İstihdam edilecek 105 kısmi süreli proje personeli, Ankara ve Kocaeli'deki TÜBİTAK birimlerinde görev yapacak.

ADAY ARAŞTIRMACILAR 7 BİRİMDE GÖREVLENDİRİLECEK

Alınacak personel, TÜBİTAK bünyesindeki şu birimlerde görevlendirilecek:

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)

Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE)

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE)

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)

Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

BAŞVURULAR 4 KASIM'A KADAR

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden 4 Kasım saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Başvuru koşulları, süreç ve diğer detaylara TÜBİTAK'ın internet sitesi ile TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.