Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Kick Boks takımının başarılı sporcusu Tuba Nur Yağcı üst üste katıldığı 5. organizasyonda da şampiyon olarak sadece Bilecik’in değil bölgenin de gururu oldu.



Pazaryeri Spor Kick Boks takımı 7 ilden 38 kulüp ve 550 sporcunun katılımıyla gerçekleşen dev organizasyonda, azim, disiplin ve üstün performansıyla adından söz ettirdi.

Organizasyonda Tuba Nur Yağcı 60 kg Genç Bayanlar Low Kick, Fatmagül Yağcı 60 kg Genç Bayanlar Low Kick, Ömer Faruk Özbay 42 kg Yıldız Erkekler Kick Light ve Mert Demir 71 kg Genç Erkekler Low Kick kategorilerinde mücadele etti.

Sporcular arasında özellikle Tuba Nur Yağcı, turnuvanın yıldızı oldu. Tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa uzanan başarılı sporcu, katıldığı son 5 turnuvanın tamamında birincilik elde ederek büyük bir istikrar ve başarı örneği sergiledi. Bu performansıyla yalnızca Pazaryeri’nin değil, bölgenin de gururu oldu.

Genç sporcu Ömer Faruk Özbay ise zorlu rakipler karşısında gösterdiği üstün mücadeleyle turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin sporcuların başarılarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “Pazaryeri ilçemizin adını birincilikle yazdıran başarıdan başarıya koşan Pazaryeri spor Kick boks takımına ve antrenörümüz Fehmi Piliç’e turnuvalara katılan sporcularımıza , evlatlarına destek olan ailelerimize ilçemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.