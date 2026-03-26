Senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Kemal Güven’in üstlendiği ‘Sultana’ filmi yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Başrolünde Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı filmden ilk fragman yayınlandı. Filmde bir gece kulübünde direk dansçısı ‘Meral’ karakterine hayat veren oyuncu rolü için 3 ay boyunca özel ders aldı. Fragmanda sergilediği performans ise kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Yedi direk dansçısı kadının hayatını ve yaşadıkları zorlu süreci konu alan filmde, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Begüm Akkaya, Rojbin Erden, Itır Esen ve Şirin Sultan Saldamlı da rol alıyor. Filmin prömiyeri 9-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek 45. İstanbul Film Festivali’nde yapılacak.