Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Gürcistan’ın Batum kentinde tamamlandı. Şampiyonada milli sporcular toplam 4 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 15 madalya elde etti.

KADINLAR 86 KİLODA REKOR VE MADALYA

Son gün yapılan kadınlar 86 kilo müsabakalarında Tuana Süren, silkmede 145 kilo kaldırarak gençler Avrupa rekoru kırdı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu koparmada 111 kilo, toplamda ise 256 kilo ile yarışmayı beşinci sırada tamamladı.

Aynı sıklette yarışan Fatmagül Çevik ise koparmada 110 kilo, silkmede 134 kilo ve toplamda 244 kiloluk dereceler elde etti.