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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Kültür ve sanat festivalleri, sadece gelenekleri yaşatmakla kalmıyor; aynı zamanda azim ve inancın ilham veren başarı hikayelerini de kitlelerle buluşturuyor. Bunun en çarpıcı örneği, bu yıl düzenlenen Güzelyurt Çayıralan Salih Şahin Kültür ve Sanat Festivali’nde yaşandı.

1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen festivalde sahne alan Türk Halk Müziği’nin genç ve parlayan yeteneği Tuana Şahin, sergilediği performansla sadece kulaklara değil, binlerce insanın yüreğine dokundu.

ENGELLERİ SANATIYLA AŞTI

Görme engelli olmasına rağmen müziğe olan tutkusu, azmi ve güçlü sesiyle tanınan yörenin öz evladı Tuana Şahin, festivalin en çok konuşulan ismi oldu. Söylediği türkülerdeki samimiyeti, güçlü yorumu ve sahne duruşuyla meydanı dolduran binlerce vatandaşa duygu dolu anlar yaşatan Şahin, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Genç sanatçı, engellerin azim, inanç ve yetenek karşısında hiçbir hükmünün olmadığını bir kez daha kanıtlarken; mücadelesi ve cesaretiyle de toplumun her kesimine örnek bir duruş sergiledi.

"KENDİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Festival komitesi ve yerel yönetim yetkilileri, Tuana Şahin’in başarısının yerel sınırları aşarak ulusal düzeyde bir farkındalık yaratması gerektiğinin altını çizdi. Yapılan ortak açıklamada birlik, beraberlik ve kültürel değerlere sahip çıkma vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi.

"Tuana kardeşimiz, sadece söylediği türkülerle değil; mücadelesi, cesareti ve örnek duruşuyla hepimize ilham olmuştur. Bizler inanıyoruz ki; kendi değerlerimize sahip çıktığımız, birbirimizin elinden tuttuğumuz sürece kültürümüz de, sanatımız da, birlik ve beraberliğimiz de çok daha güçlü olacaktır."

ULUSAL DÜZEYDE DESTEK ÇAĞRISI

Festivalin ardından, Tuana Şahin gibi özel yeteneklerin daha geniş kitlelere ulaşması için ulusal bir seferberlik çağrısı yapıldı. Başta tüm hemşehriler olmak üzere, sivil toplum kuruluşları (STK), kültür-sanat çevreleri ve tüm gönül dostları, bu özel değerlere sahip çıkmaya ve onların yolunu açmaya davet edildi.

Müzik otoriteleri tarafından da geleceğin güçlü sesleri arasında gösterilen Tuana Şahin'e, sosyal medya üzerinden de binlerce destek ve tebrik mesajı yağdı. Kültürümüzün taşıyıcısı olan genç yeteneğin, önümüzdeki dönemde ulusal çapta çok daha büyük projelerde yer alması bekleniyor.