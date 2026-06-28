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Kaynak: AA

Milli judocu Tuana Gülenay, Çin'in Qingdao kentinde düzenlenen Qingdao Grand Prix'sinde bronz madalya kazanarak Türkiye'ye önemli bir başarı daha kazandırdı.

BRONZ MADALYA EMMA REİD KARŞISINDA GELDİ

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre kadınlar 78 kilo kategorisinde mücadele eden Tuana Gülenay, yarı finalde Japon sporcu Mizuki Sugimura'ya mağlup oldu. Milli judocu, bronz madalya maçında ise Büyük Britanyalı Emma Reid'i yenerek organizasyonu kürsüde tamamladı.

TÜRKİYE TURNUVAYI 2 MADALYAYLA KAPATTI

Tuana Gülenay'ın bronz madalyasının yanı sıra milli takım organizasyonda bir de gümüş madalya elde etti. Böylece Türkiye, Qingdao Grand Prix'sini 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 2 madalyayla tamamlayarak başarılı bir performansa imza attı.