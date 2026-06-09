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Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Zonguldak ve Bartın illerindeki yerüstü ile yeraltı işyerlerinde istihdam edeceği 262 daimi işçi alımı sürecinde kritik aşamaya gelindi. 11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan binlerce adayın gözü kulağı kura sonuçlarına çevrildi.

İşte 14 farklı meslek kolunda yapılacak daimi işçi alımına dair kura çekiminin detayları ve sonuç sorgulama adresi:

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILDI?

Büyük bir merakla beklenen kura çekimi, 9 Haziran 2026 Salı günü saat 10.00’da başladı. Çekiliş, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda halka ve basına açık bir şekilde gerçekleştirildi. Kozlu Noterliği huzurunda ve elektronik ortamda yapılan çekilişle birlikte kurum bünyesinde görev yapacak yeni işçiler belirlendi.

İL VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

TTK bünyesinde istihdam edilecek 262 daimi işçinin illere göre dağılımı şu şekildedir:

Zonguldak: 242 işçi

Bartın (Amasra Müessesesi): 20 işçi

ASİL VE YEDEK ADAY BELİRLEME KRİTERİ:

Yönetmelik hükümleri gereğince, her meslek kolunda işe alınacak açık işçi sayısı kadar "Asil" aday belirlenirken, sonraki aşamalarda oluşabilecek ihtiyaçlar ve şartları taşımayanların yerine çağrılmak üzere açık işçi sayısının 4 katı kadar da "Yedek" aday listesi oluşturuldu.

TTK Kura Sonuçları ve İsim Listesi Nereden Öğrenilir?

Noter huzurunda tamamlanan elektronik kura çekiminin ardından asil ve yedek isim listeleri kamuoyuna duyurulacak.

TTK 262 işçi alımı kura sonuçları, kurumun resmi internet sitesi olan www.taskomuru.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.

Adaylara sonuçlar için posta yoluyla ya da ayrıca bir tebligat yapılmayacak. Bu nedenle başvuru sahiplerinin hak kaybı yaşamamak adına süreci ve sonraki aşamaları (sağlık raporu, evrak teslimi vb.) resmi internet sitesi üzerinden düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.