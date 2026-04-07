Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden TSMC, 16 Nisan’daki finansal toplantı öncesinde dikkat çeken bir risk uyarısında bulundu. Şirket, Orta Doğu kaynaklı sıvılaştırılmış doğalgaz krizinin üretim süreçlerini sekteye uğratabileceğine işaret etti.
TSMC’den kritik uyarı: Enerji krizi çip üretimini vurabilir
Orta Doğu’daki gerilim LNG tedarikini tehdit ederken, küresel çip üretiminin kalbi sayılan TSMC için alarm zilleri çalıyor.Derleyen: Abdullah Kerzi
Enerji bağımlılığı riski büyütüyor
Sektör kaynaklarına göre Tayvan’ın enerji üretiminde büyük ölçüde LNG ithalatına bağımlı olması, mevcut krizi daha da kritik hale getiriyor.
Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek uzun süreli bir kesinti, LNG sevkiyatını aksatarak elektrik üretimini doğrudan etkileyebilir.
Yüksek enerji tüketimiyle bilinen yarı iletken tesisleri için bu durum ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.
Talep zirvede, kapasite sınırlı
TSMC tarafında ise talep güçlü seyrini sürdürüyor. 3 nanometre üretim kapasitesindeki sınırlamalar nedeniyle şirketin müşteri seçmek zorunda kaldığı, gelişmiş paketleme teknolojilerine yönelik talebin de hız kesmediği belirtiliyor.
Yapay zeka yatırımları, üretimin hem ön hem de arka uç aşamalarında kapasiteyi en üst seviyeye taşımış durumda.
Küresel zincir etkilenebilir
Enerji arzında yaşanabilecek olası bir aksama, bu yoğun talep ortamında zincirleme etki yaratabilir.
TSMC’de meydana gelebilecek bir üretim kesintisi, Nvidia, AMD ve Intel gibi teknoloji devlerinin yanı sıra veri merkezi yatırımlarını da doğrudan etkileyebilir.
Alternatif arayışları gündemde
Öte yandan LNG krizine karşı alternatif çözümler de tartışılıyor. Tayvan’ın, LNG tedarikini ABD ve müttefik ülkelerden doğrudan sağlayabileceği yeni rota planları üzerinde duruluyor.
Mevcut stokların yalnızca birkaç gün yetecek seviyede olduğu ifade edilirken, Orta Doğu’daki krizin uzaması halinde üretim sürekliliğinin korunmasının zorlaşabileceği belirtiliyor.