Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bu kurum, Türkiye'nin en eski çok sesli müzik topluluğu olarak 1826'da İstanbul'da Muzika-i Hümayun adıyla hayata geçti.
TSK'nın ebedi melodisi: Armoni Mızıkası Komutanlığı 200 yaşında
Türkiye'nin en eski ve köklü çok sesli müzik kurumu olan Armoni Mızıkası Komutanlığı, 1826 yılında Muzika-i Hümayun adıyla kurulmuş ve 200. kuruluş yılını kutluyor.
Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Ankara'ya taşınan Armoni Mızıkası Komutanlığı, 1975'te vatani görevini yapan müzisyen erbaş ve erlerden oluşan Moral Ekibi'ni, 2006'da ise Türk Armoni Yıldızları (TÜRKAY) orkestrasını bünyesine katarak bugünkü yapısına ulaştı.
Armoni Mızıkası, kadrosundaki orkestralarla üst düzey devlet törenlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki tören, festival ve müzik etkinliklerinde Türkiye ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kültürel temsilciliğini üstleniyor.
İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör de burada görev aldı
Kurumun yurt içi ve dışındaki başarılı temsili hakkında bilgi veren Armoni Mızıkası Komutanı Bando Albay Levent Türkel,
"Armoni Mızıkası Komutanlığı, 1826 yılında Sultan II. Mahmut tarafından Muzika-i Hümayun adıyla İstanbul'da kurulmuş ve kurumun başına 28 yıl hizmet verecek olan İtalyan bando şefi Giuseppe Donizetti getirilmiştir. Donizetti'nin ölümünün ardından sırasıyla Callisto Guatelli, İspanyol Fernando d'Aranda kurumumuzda komutanlık ve şeflik vazifelerini yürütmüşlerdir." ifadelerini kullandı.
Albay Türkel, II. Meşrutiyet'in ardından 1908'de ilk Türk orkestra şefi Saffet Atabinen'in görevi devraldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sırasıyla Zati Arca, İstiklal Marşı'mızın bestecisi Osman Zeki Üngör gibi değerli birçok müzik insanı kurumumuzda hem komutanlık hem de şeflik vazifelerini yürütmüşlerdir. Cumhuriyet'in ilanının ardından Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle 1924 yılında kurum başkent Ankara'ya taşınmış ve kesintisiz olarak 200 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Günümüzde Armoni Mızıkası Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığına bağlı olup teşkilatında tören ve konser ekibi, Türk Armoni Yıldızları orkestrası, Moral Ekibi, sahne destek kısmı ve hizmet takımı bulunmaktadır. Armoni Mızıkası Komutanlığı, bünyesinde bulunan orkestralar ve ekiplerle Milli Savunma Bakanlığını ve ülkemizi yurt içi ve yurt dışında katılmış olduğu festival, tören ve müzikal etkinliklerde büyük bir başarıyla temsil etmektedir."
Tören ve Konser Ekibi
Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesinde Tören ve Konser Ekibi, Türk Armoni Yıldızları ile Moral Ekibi olmak üzere üç ayrı müzik grubu ve orkestra yer alıyor.
Tören ve Konser Ekibi'nde her personel, uzmanlık enstrümanını önce bireysel, ardından grup halinde çalıştıktan sonra "meşkhane" denilen alanda son prova yapıyor.
Erdoğdu, "Orkestramız yurt içinde ve yurt dışında tören, konser ve birçok müzikal etkinlikte bulunmakta, ülkemizi ve Bakanlığımızı başarıyla temsil etmektedir. Orkestramızda 62 personel bulunmaktadır, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşmaktadır. Trompet, trombon, korno, bariton, öfonyum, tuba gibi bakır enstrümanların yanı sıra flüt, obua, klarnet ve fagot gibi tahta üflemeli çalgılar da mevcuttur orkestramızda. Orkestramız dünya bando repertuvarlarının seçkin eserlerini konserlerinde seslendirmektedir. 200'üncü yılda da halkımızı konserlerimize davet ediyoruz." diye konuştu.
Moral Ekibi
Armoni Mızıkası Komutanlığı'na bağlı Moral Ekibi, Kuvvet Komutanlıkları'ndaki Mehmetçik arasından yetenekli müzisyen askerlerden seçiliyor ve vatani görevleri sırasında kültürel eğitim alıyor.
Zorunlu askerlik yapan askerlerden oluşan Moral Ekibi, Mehmetçiğe moral vermek için konserler veriyor; sınır karakollarından donanma gemilerine, harekât sonrası hava üslerine kadar pek çok yere gidiyor.
Moral Ekibi Komutanı Bando Binbaşı Ahmet Kerim Acar şunları anlattı:
"Moral Ekibi, Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesinde kurulmuş ve görevlerini icra eden bir müzik ekibidir. Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik, karargah ve kurumlarda personel ve personel ailelerine ve zor şartlarda görev yapan personele moral ve motivasyonu artırmak amaçlı konserler vermektedir. Moral Ekibi Kuvvet Komutanlıklarını icra eden müzisyen erbaş ve erlerden oluşmaktadır. Moral Ekibi Türk halk müziği, Türk sanat müziği, klasik Batı sanat müziği gibi farklı türlerde müzikler seslendirebilmektedir. Ayrıca Ankara Garnizonu'nda üst düzey protokol faaliyetlerine müzik desteği sağlamaktadır"
TÜRKAY
Türk Armoni Yıldızları (TÜRKAY), 3 Mart 2006'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ordu-millet bütünleşmesi çalışmaları kapsamında kuruldu ve o tarihten beri yurt içi-dışı pek çok halk konseri, festival ve organizasyonda yer aldı.
TÜRKAY Komutanı Bando Yarbay Kerimcan Nayman, "Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, kısa adıyla TÜRKAY, 2006'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ordu ve Millet Bütünleşmesi faaliyetleri kapsamında Ankara'da kurulmuştur. Orkestra repertuvarında pop, caz, türkü ve güncel eserlerin özel düzenlemelerinden oluşan eserlere sahiptir. 2019 yılında Milli Savunma Bakanlığına bağlanan orkestramız, ülkemizi ve Bakanlığımızı gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki tüm faaliyetlerde başarı ve gururla temsil etmektedir." dedi.
Ordunun kültürel diplomasideki modern yüzünü temsil eden TÜRKAY, hafif müzik, caz, pop ve türkü formundaki enstrümantal eserlerin farklı tarzlarda düzenlendiği geniş bir repertuvara sahip.