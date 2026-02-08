TSK'nın ebedi melodisi: Armoni Mızıkası Komutanlığı 200 yaşında

"Sırasıyla Zati Arca, İstiklal Marşı'mızın bestecisi Osman Zeki Üngör gibi değerli birçok müzik insanı kurumumuzda hem komutanlık hem de şeflik vazifelerini yürütmüşlerdir. Cumhuriyet'in ilanının ardından Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle 1924 yılında kurum başkent Ankara'ya taşınmış ve kesintisiz olarak 200 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Günümüzde Armoni Mızıkası Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığına bağlı olup teşkilatında tören ve konser ekibi, Türk Armoni Yıldızları orkestrası, Moral Ekibi, sahne destek kısmı ve hizmet takımı bulunmaktadır. Armoni Mızıkası Komutanlığı, bünyesinde bulunan orkestralar ve ekiplerle Milli Savunma Bakanlığını ve ülkemizi yurt içi ve yurt dışında katılmış olduğu festival, tören ve müzikal etkinliklerde büyük bir başarıyla temsil etmektedir."