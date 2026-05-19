30 Ağustos'taki mezuniyet töreninde kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler TSK'dan ihraç edilmişti. Teğmenlerin hukuk mücadelesi sürerken Ebru Eroğlu özel bir holdingde yönetici olarak işe başladı. Diğer 4 teğmen ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlamıştı. Mahkeme kararıyla TSK'ya geri dönen teğmen Demirtaş, MSB'nin itirazı sonrası yeniden ihraç edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş'a istemesi halinde belediyedeki görevine geri dönebileceği tebliğ edildi.

Ankara 21. İdare Mahkemesi, ocak ayında aldığı karar ile teğmen Deniz Demirtaş'ın MSB'den ihraç edilmesini iptal etmişti. Bu karar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki (ABB) görevinden ayrılan teğmen Demirtaş, mart ayında TSK'ya dönerek yeniden üniformasını giydi.

MSB İTİRAZ ETTİ, İKİNCİ KEZ ORDUDAN ATILDI

Mahkemenin kararına itiraz eden ve süreci İstinaf aşamasına taşıyan MSB, Demirtaş'ın TSK ile ilişiğinin kesilmesini talep etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin teğmen Demirtaş'ın orduya dönüşüne ilişkin kararın yürütmesini durdurmasıyla birlikte Deniz Demirtaş, ikinci kez TSK'dan atılmış oldu.

İstinaf mahkemesinin nihai kararını ilerleyen aylarda açıklaması beklenirken, yeniden TSK ile yollarını ayırmak zorunda kalan teğmen Demirtaş'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sahip çıktı.

'NE ZAMAN İSTERSE İŞBAŞI YAPABİLİR'

Dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun özel sektörde hizmet veren bir holdingde işe girdiği, diğer dört teğmenin ise geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladığı biliniyordu.

TSK'ya dönüşü nedeniyle ABB'deki görevinden ayrılan Demirtaş'a, mahkeme kararı sonrası istemesi halinde yeniden belediyedeki görevine dönebileceği tebliğ edildi.