Gazeteci Ardan Zentürk, TSK envanterine girecek olan yeni silahları ve değişen dünya düzeni ile birlikte ordularda meydana gelebilecek farklılıkları Youtube hesabından değerlendirdi.
TSK’da yeni çağ: Türkiye'ye savaş kazandıracak üretim envantere giriyor
Gazeteci Ardan Zentürk, TSK’da yeni bir çağ yaşandığını belirterek, hava soj ve kara soj diye adlandırılan sistemlerin çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğini açıkladı. Zentürk, TSK’ya katılacak bu silahların özelliklerini anlattı.Derleyen: Baran Yalçın
Günümüz dünyasında 21. yüzyılda bir ordunun kabiliyetlerinin çok yönlü olarak farklılaştığını belirten Zentürk özellikle elektronik harp ve siber güvenlik sistemlerinin olağanüstü önem kazanandığını belirterek, Türkiye’nin de bu çerçevede çok önemli hazırlıklar yaptığını söyledi.
"ÇOK YAKINDA TSK'NIN ENVANTERİNE GİRECEK"
Zentürk, “Gerçekten bizim elektronik harp kabiliyetimiz çok yüksek düzey bir noktaya vardı ve yapılıyor. İşte bu yapılanlardan en önemlisi hava soj ve kara soj diye adlandırılan sistemler. Bunlar çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek” sözlerini sarf etti.
"YENİ NESİL KORAL, DÜŞMAN RADARLARINI UZUN MENZİLDEN TESPİT EDEBİLİYOR"
Karasoj 2, Koral 200 projesi teslimatının bu yıl yapılacağını belirten Zentürk, “Hava kuvvetleri özellikle Koral'Iı düşman radarların tespitinde, bilgilerinin toplanmasında ve karıştırılmasında uzun yıllardır kullanıyor. Aselsan tarafından geliştirilen ve 2016'da envantere giren Koral, sahada kendini ispatlamış bir ürün. Nitekim saha geri dönüşleri sonrası sistem modernize edildi ve Koral artı diyebileceğimiz bir şekilde geçtiğimiz yıl tekrardan TSK'ya teslim edildi. Yine Koral'dan elde edilen birikimler ve Aselsan artan elektronik üretim kabiliyeti Karasoj 2 yani Koral 200 projesi de 2020 yılında başlatıldı. Bu işler öyle dünden bugüne olmuyor. Yeni nesil Koral mevcut Koral’a göre düşman radarlarını çok daha uzun menzillerden tespit edebiliyor ve tanımlıyor” ifadelerini kullandı.
Yeni nesil Koral’ın çok uzun mesafede, geniş bantlı elektronik taarruz yeteneklerine sahip olduğunu belirten Zentürk, yüzlerce kilometre ötedeki radarlara karşı dahi karıştırma yapmasının beklendiğini söyledi.
"TESLİMATI 2028 YILINA KADAR TAMAMLANMIŞ OLACAK"
Hava Soj’un, Türk Silahlı Kuvvetlerinde adeta yeni bir çağ açacağını söyleyen Zentürk, “Aselsan üretimi elektronik harp faydalı yükleriyle donatılan ve uçuşlu testleri aralıksız süren hava soj uçaklarının ilkinin 2026 yılının ikinci yarısında Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi bekleniyor. O Koral 200'ün karada yaptığını havada yapan bir uçak bu. Yıllardır takip ediyorum. Donatımları yapıldı. Proje kapsamında toplam 4 adet uçak teslim edilecek ve uçakların Teslimatı 2028 yılına kadar tamamlanmış olacak” dedi.
"BU ZATEN SAVAŞI KAZANDIĞINIZ ANLAMINA GELİYOR"
Envantere girdiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin şu ana kadar teslim aldığı en güçlü ve en gelişmiş elektronik harp platformu olacağını belirten Zentürk, “Hava soj uçakları çok uzun menzillerden düşman haberleşme ve radar sistemlerinin hem tespitini hem çok sayıda hedefi tespit edecek hem de karıştırabilecek. Düşman fırkateyninin arama radarı veya bir savaş uçağını burnun radarı da hava soj tarafından karıştırılabilecek. Bu çok önemli. Bu zaten savaşı kazandığınız anlamına geliyor. Türk Hava Kuvvetleri halihazırda dünyada çok az sayıda bölgede ise bir tek İsrail'in sahip olduğu bir kabiliyeti kazanmış olacak. İsrail o kabiliyeti Amerika'dan aldı. Biz kendimiz yaptık. Yunan yapsın da bir görelim” ifadelerini kullandı.