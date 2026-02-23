TSK’da yeni çağ: Türkiye'ye savaş kazandıracak üretim envantere giriyor

"BU ZATEN SAVAŞI KAZANDIĞINIZ ANLAMINA GELİYOR"

Envantere girdiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin şu ana kadar teslim aldığı en güçlü ve en gelişmiş elektronik harp platformu olacağını belirten Zentürk, “Hava soj uçakları çok uzun menzillerden düşman haberleşme ve radar sistemlerinin hem tespitini hem çok sayıda hedefi tespit edecek hem de karıştırabilecek. Düşman fırkateyninin arama radarı veya bir savaş uçağını burnun radarı da hava soj tarafından karıştırılabilecek. Bu çok önemli. Bu zaten savaşı kazandığınız anlamına geliyor. Türk Hava Kuvvetleri halihazırda dünyada çok az sayıda bölgede ise bir tek İsrail'in sahip olduğu bir kabiliyeti kazanmış olacak. İsrail o kabiliyeti Amerika'dan aldı. Biz kendimiz yaptık. Yunan yapsın da bir görelim” ifadelerini kullandı.