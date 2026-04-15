Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Aksaray’daki Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu’na kazandırılan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

EĞİTİME KATKI SÜRECEK

Açılış programına Aksaray Valisi Murat Duru, TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar ve İl Millî Eğitim Müdürü Metin Alpaslan katıldı.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI

Hayata geçirilen kütüphanenin, öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırması ve okuma alışkanlıklarını güçlendirmesi hedefleniyor. Eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine katkı sağlayan proje, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine destek sunacak.

Yetkililer, bu tür yatırımların eğitim kalitesini artırmada önemli rol oynadığını vurguladı.

SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

TSKB’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirilen kütüphane, kamu–özel sektör iş birliğinin eğitime yansıyan örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Açılış töreninde yapılan değerlendirmelerde, benzer projelerin farklı bölgelerde de yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

SÜREÇ DEVAM EDECEK

Eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların önümüzdeki süreçte de devam etmesi beklenirken, yeni projelerin özellikle öğrencilerin erişim imkanlarını artırmaya odaklanacağı öngörülüyor.