Kahramanmaraş 2. İdare Mahkemesi, geçici görevle TSK emrinde çalışan hekime nöbet ve icap ücreti ödenmemesine ilişkin Valilik işlemini iptal etti. Karar, sınır ve üs bölgelerinde görevlendirilen hekimlerin mali hakları açısından emsal niteliği taşıyor.

Kahramanmaraş 2. İdare Mahkemesi'nin, Valiliğin ödeme yapılmamasına yönelik kararını hukuka aykırı bularak iptal ettiğini ifade eden Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şubesi Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, şunları kaydetti:

“Sınır ve üs bölgelerinde geçici görevlendirilen pratisyen hekimlerimizin yıllardır yaşadığı mali hak kayıplarına karşı verdiğimiz hukuki mücadele bir kez daha haklılığımızı ortaya koymuştur. Emsal niteliği taşıyan mahkeme kararıyla, Sağlık Bakanlığı işlemi doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda geçici olarak görevlendirilen hekim arkadaşımızın nöbet ve icap ücretlerinin ödenmesi gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır. Mahkeme, İl Sağlık Müdürlüğü’nün ödeme reddi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etmiştir. Böylece, idaremizin yıllardır mevzuat boşluğu gerekçesiyle ödemediği hakların aslında açık mevzuat hükümlerine dayandığı yargı kararıyla tescillenmiştir.” dedi.

Söz konusu davayla bugüne kadar aynı durumumdaki doktorların haklarını dava yoluyla alabildiğini ifade eden Kuzugüden, bu durumun da hem kamu zararı oluşturduğunu hem de hekimleri mağdur ettiğini söyledi.

Kuzugüden, çözümün “hukuka uygun, standart ve zamanında ödeme” olduğunu vurgulayarak, şöyle ifade etti:

"Sendikamız tarafından Kahramanmaraş’ta başlatılan bu hukuki süreç kapsamında şu ana kadar iki ayrı dava açılmıştır. Bu mücadelenin yalnızca bireysel değil, Türkiye genelinde görev yapan tüm hekimleri ilgilendiren bir hak arayışı olduğunun altını özellikle çiziyoruz. Demokratik Sağlık-Sen olarak çağrımız açıktır, hekimlerimizi dava açmaya zorlayan uygulamalardan vazgeçilmeli, yargı kararları beklenmeden hak edilen nöbet, icap ve harcırah ödemeleri derhal yapılmalıdır."