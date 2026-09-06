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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bursa Bölge Koordinatörü Burak Tuna ile TSE Eskişehir Belgelendirme Müdürü İsmail Kaynarca, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün’ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette kalite standartları, belgelendirme süreçleri ve kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Mehmet Ergün görüşmenin ardından, Burak Tuna ve İsmail Kaynarca’ya nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.