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Kaynak: İHA

Trabzon Çarşı Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında konuşan Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık, günümüz futbolunda kulüpler için forma satışının bilet satışı kadar önemli hale geldiğini belirtti.

TS Club mağazalarının Trabzonspor ekonomisine kattığı değeri vurgulayan Aşık, "Bugün forma satışlarından elde edilen gelirler neredeyse bilet gelirleriyle yarışır seviyeye geldi. Kulüplerin en önemli gelir kaynaklarından biri lisanslı ürün satışlarıdır. Trabzonspor bugün 26. mağazasını açıyor. İnşallah bu sayı 50'ye, 100'e ulaşacak. Türkiye'nin dört bir yanında açılacak mağazalar kulübümüze çok ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk ise tüm taraftarları TS Club mağazasından alışveriş yapmaya davet etti.

Açılışta, Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyesi Fatih Solak ile birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve taraftarlar yer aldı.