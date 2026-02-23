ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta tarifelere ilişkin alınan karar üzerinden ABD Yüksek Mahkemesi’ne yönelik eleştirilerini sürdürdü. Kendisine ait Truth Social platformundan açıklamalarda bulunan Trump, mahkemenin kararını “saçma, aptalca ve uluslararası düzeyde son derece bölücü” sözleriyle değerlendirdi.

Trump, Yüksek Mahkeme’nin “kazara ve farkında olmadan” başkan olarak kendisine daha önce sahip olduğundan “çok daha fazla yetki ve güç” verdiğini savundu. Kararın, yürütme organının ticaret politikalarında elini güçlendirdiğini ima eden Trump, bu yetkinin daha sert biçimde kullanılabileceğinin sinyalini verdi.

Yabancı ülkelere yönelik mesajında Trump, özellikle ABD’yi yıllardır “soyan” ülkeleri hedef aldı. “Lisans dediğin şey ücret almak içindir. ABD neden bunu yapamasın?” ifadelerini kullanan Trump, ticaret araçlarını daha agresif biçimde devreye sokabileceğini belirtti.

Hukuki zemin vurgusu

Mahkemenin diğer birçok tarifeyi de onayladığını hatırlatan Trump, bu kararların artık “çok daha güçlü ve rahatsız edici bir şekilde” hukuki zemine oturduğunu savundu.

Yüksek Mahkeme’yi “yanlış kişiler için harika bir iş çıkarmakla” suçlayan Trump, “Utanmaları gerekiyor” diyerek tepkisini sürdürdü.

Trump ayrıca, Mahkeme’nin 14. Anayasa Değişikliği kapsamında doğuştan vatandaşlık konusunda da ABD’nin aleyhine olabilecek bir karar verebileceğini öne sürdü.

Bir başka mesajında ise ticaret konusunda daha sert adımların gelebileceğini belirten Trump, “Yüksek Mahkemenin saçma kararıyla oyun oynamak isteyen ülkeler, çok daha yüksek ve daha kötü bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşacak. Alıcı dikkatli olsun.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.