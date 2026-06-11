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ABD ile İran arasında yürürlükte olan 3 aylık ateşkes dönemi, tarafların karşılıklı hamleleriyle resmen geçerliliğini yitirdi. Başkan Trump’ın, İran'ın askeri tesisleri ile petrol altyapısını hedef alacağını belirtmesinin peşinden, ABD ordusu İran'a ait radar sistemlerini imha etti. İran ise buna karşılık olarak ABD askeri üslerine saldırı düzenledi. Yaşanan bu sıcak çatışmaların ardından Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nı trafiğe tamamen kapattığını ilan etti.

Trump, savaşın başından bu yana 3 kez İran'ı çok sert vuracağını, 1 kez de İran uygarlığını yok edeceğini söylemişti.

Sözcü'de yer alan habere göre gerilimin tırmanmasıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden İran'ı hedef almaya devam etti. Trump, Amerikan ordusunun yakın bir zaman içinde İran'a yönelik çok şiddetli bir harekat başlatacağını ve ülkenin petrol ile doğalgaz ihracatının yüzde 90'lık kısmını sağlayan Hark Adası'nı vuracağını dile getirdi.

'GAZ PAZARLARININ KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRECEĞİZ'

Trump, açıklamasında "ABD, bu gece İran’a ÇOK SERT bir darbe indirecek. İran'ın Donanması, Hava Kuvvetleri, radarları, uçaksavarları ve diğer tüm savunma sistemleri ile saldırı gücünün büyük bir kısmı YOK OLDU" dedi. Trump sosyal medya paylaşımının devamında "Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek ve hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için harika sonuçlar veren Venezuela'da olduğu gibi, İran'ın petrol ve gaz pazarlarının tam kontrolünü ele geçireceğiz" diye konuştu.

ÇATIŞMALAR BAŞLADI

3 gündür devam eden çatışmalar bugün de devam etti. Bugün sabaha karşı ABD ordusu İran'ı bombaladı. İran da ABD'nin saldırılarına karşılık verdi. Yaklaşık 3 ay önce imzalanan ateşkes fiilen sona erdi. ABD, İran''ın radar tesislerini hedef alırken İran da ABD'nin Bahreyn ve Kuveyt'deki üslerini vurdu.



İran, bir ABD gemisini de vurduğu öne sürdü ancak ABD Merkez Komutanlığı bu iddiayı reddetti.

Gün boyunca askeri hareketlilik sürdü. ABD donanması Umman Körfezi'nde İran'a bağlı olduğunu belirttiği 3 ticari gemiyi vurdu. En az 3 denizci bu saldırılar sonucu hayatını kaybetti.

İran da karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığını yineledi. Boğaz'a fazla yaklaşan bir ticari gemiyi İHA ile hedef aldı. Gemide hasar tespit edildi.