ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, "Çok yakında, 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, 'Küba için Yeni Bir Şafak' deniyor." ifadelerini kullandı.

URANYUMUN ABD'YE GETİRİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen Turning Point USA etkinliğinde konuşan Trump, dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran konusuna değinen Trump, yaptırımların kaldırılması için Tahran yönetimiyle anlaşma sağlanması gerektiğini yineledi. İran’la yürütülen görüşmelerde birçok başlığın ele alındığını ve önemli ölçüde uzlaşı sağlandığını belirten Trump, zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye getirileceğini öne sürdü.

Hürmüz Boğazı üzerinden NATO’ya da eleştiriler yönelten Trump, ittifakın kendisine destek teklif ettiğini ancak artık buna ihtiyaç duymadığını dile getirdi. Trump, "Onlara 2 ay önce yardımlarını kabul edeceğimi ancak artık istemediğimi söyledim. Çünkü onlara ihtiyacımız olduğunda hiçbir işe yaramadılar" dedi.

'LÜBNAN'I YENİDEN BÜYÜK YAPACAĞIZ'

İsrail ile Lübnan arasındaki geçici ateşkesi "benzeri görülmemiş" olarak tanımlayan Trump, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Lübnan'ı yeniden büyük yapacağız. Onlar uzun süredir kötü şartlarda yaşayan iyi insanlar. Umarım Hizbullah ile ilgili durum bir an önce düzelir." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca bu ateşkesin İran ile yürütülen görüşmelerle bağlantılı olmadığını vurguladı.

KÜBA AÇIKLAMASI

Küba başlığına da değinen Trump, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu 3 Ocak’ta düzenlenen askeri operasyonla alıkoyduğunu hatırlattı. Bu gelişmeye atıfta bulunan Trump, "Çok yakında, bu büyük güç sayesinde 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, 'Küba için Yeni Bir Şafak' deniyor" dedi.

Enerji politikalarına da değinen Trump, ABD’nin dışa bağımlılığı azaltarak kendi kaynaklarını devreye aldığını söyledi. Bu yaklaşım sayesinde ABD’nin petrol üretiminde Rusya ve Suudi Arabistan’ın toplamını geride bıraktığını savunan Trump, üretimin yakın dönemde iki katına çıkacağını ifade etti.