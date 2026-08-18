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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilişkiler ve Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile herhangi bir görüşme veya müzakerenin devam etmediğini söyledi.

Trump, “İran İslam Cumhuriyeti ile halihazırda devam eden ya da planlanmış herhangi bir görüşme veya müzakere bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Trump ayrıca deniz ablukasının tamamen yürürlükte olduğunu ve etkisini sürdürdüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı’nın ise açık olduğunu savunan Trump, boğazın normal şekilde işlev gördüğünü ifade etti.

Trump, bölgede bulunan su mayınlarının da kaldırıldığını veya imha edildiğini söyledi.

ABD Başkanı bu açıklamayı, Hürmüz Boğazı’nı “yeni ABD bölgesi” olarak tasvir ettiği bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmasından saatler sonra yaptı.

ATEŞKES SÜRESİ DOLDU

ABD ile İran arasında haziran ayında imzalanan mutabakatın süresi pazartesi günü doldu. Trump, söz konusu mutabakatı uzatmayacağını açıkladı.

Anlaşma, taraflara kalıcı bir barış anlaşması için müzakere yürütmeleri amacıyla 60 günlük süre tanıyordu. Ancak ateşkesin defalarca ihlal edilmesinin ardından bölgede aralıklı çatışmalar devam etti. Her iki taraf da daha sonra anlaşmanın geçersiz olduğunu ilan etti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Bölgede artan gerilim enerji piyasalarına da yansıdı. Brent ham petrolünün varil fiyatı salı günü 91 doların üzerine çıktı.

Hürmüz Boğazı, savaş öncesinde dünya petrol ve gazının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir enerji güzergahı olarak öne çıkıyordu. Boğazın kısa sürede yeniden normal şekilde açılmasının zorlaşması, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

İRAN’DAN TRUMP’A SERT YANIT

Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamasından önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD Başkanı’nın boğazı ABD topraklarının bir parçası olarak gösteren paylaşımına tepki gösterdi.

Garibabadi, Trump’ın sözlerini reddederek, Tahran’ın ABD Başkanı’nın Hürmüz Boğazı hakkındaki “sanrılarını” düzelteceğini söyledi.

İran’ın ABD ile müzakerelerinden sorumlu baş müzakerecisi Muhammed Bagır Galibaf ise Hürmüz Boğazı’nın, ABD’nin daha önce kabul ettiği şartları yerine getirmesi halinde yeniden açılmayacağını belirtti.