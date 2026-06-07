ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

NBC News'in Meet the Press programına konuşan Trump, İran ile varılabilecek olası bir anlaşmanın, Tahran'a ait dondurulmuş varlıkların hemen serbest bırakılmasını içermeyeceğini söyledi. ABD Başkanı daha önce NBC News'e yaptığı açıklamada, "Evet, eğer uslu dururlarsa, eğer iyi iş çıkarırlarsa görüşmelere başlarız" ifadelerini kullanmıştı.

Tahran yönetimi ise Washington ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın parçası olarak yurt dışında dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor. İranlı yetkililer ve uzmanlara göre söz konusu varlıkların toplam değeri 100 milyar doların üzerinde bulunuyor. Reuters, ABD'nin, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının yol açtığı hasarın onarımı ve yeniden inşa çalışmaları için İran'a ait varlıkları kullanmayı değerlendirdiğini öne sürmüştü.

"İRAN'IN YENİ YÖNETİMİ DAHA RASYONEL"

ABD Başkanı, İsrail ve ABD saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney ile birçok üst düzey ismin öldürülmesinin ardından ülkenin yeni yönetimini "daha rasyonel ve oldukça zeki" olarak değerlendirdi.

Trump, liderlik görevini üstlenen Mücteba Hamaney'in de anlaşma sürecinde rol oynadığını belirterek, doğrudan görüşmeye açık olduğunu söyledi. "İsterse görüşürüm ancak şu ana kadar kendisiyle doğrudan konuşmadım" dedi.

Mücteba Hamaney'i babasıyla kıyaslayan Trump, "Daha genç. Bence daha rasyonel. Ağır şekilde yaralandı ama buna rağmen ABD ile ilişkileri konuşabiliyor. Bu da belli bir cesaret gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Trump, İran liderinin tam olarak nerede bulunduğunu bilip bilmediği sorusuna ise net yanıt vermeyerek, "Yerini bildiğimi söylemek istemiyorum ama bildiğime dair güçlü bir ihtimal var" dedi.

İRAN'IN URANYUM STOKLARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılması halinde Washington'ın Tahran ile birlikte İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ortadan kaldıracağını söyledi. Trump, anlaşma sağlanamaması durumunda ise ABD'nin İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatarak söz konusu nükleer materyalleri kendi başına ele geçirebilecek koşulları oluşturacağını ifade etti.

DOLAYLI GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

ABD ile İran'ın, üç aydır devam eden savaşı durdurmaya yönelik geçici bir anlaşma için büyük ölçüde dolaylı görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Taslak bir anlaşmanın, İran'ın nükleer programı gibi temel konuların daha sonraki müzakerelere bırakılmasını öngördüğü ifade ediliyor.

Ancak taraflar arasında zaman zaman yaşanan çatışmalar nedeniyle anlaşmaya henüz ulaşılamadı.

Tahran yönetimi, milyarlarca dolarlık petrol gelirlerine erişim, ham petrol ihracatına yönelik yaptırım muafiyetleri, limanlara yönelik ABD ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini korumak istiyor. Savaş öncesinde küresel petrol taşımacılığının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazın İran tarafından fiilen engellendiği belirtiliyor.