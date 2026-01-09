ABD Başkanı Trump, Venezuela’ya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, Venezuela yönetiminin çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakmasını “barış arayışının önemli ve akıllıca bir göstergesi” olarak nitelendirdi.

Trump, ABD ile Venezuela arasında özellikle petrol ve doğal gaz altyapısının yeniden inşası konusunda güçlü bir iş birliği yürütüldüğünü belirterek, bu sürecin her iki ülke için de “daha büyük, daha iyi ve daha modern” bir yapıyı hedeflediğini ifade etti.

"VENEZUELA'YA İKİNCİ SALDIRIYI İPTAL ETTİM"

Bu iş birliği nedeniyle daha önce gündemde olan ikinci saldırı dalgasını iptal ettiğini açıklayan Trump, söz konusu adımın artık gerekli görünmediğini söyledi. Ancak güvenlik gerekçesiyle bölgedeki tüm gemilerin yerlerinde kalmaya devam edeceğini de vurguladı.

Trump ayrıca, bugün Beyaz Saray’da büyük petrol şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geleceğini ve Venezuela’daki enerji altyapısına en az 100 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını duyurdu.

Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Venezuela, “Barış Arayışı”nın bir göstergesi olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir adımdır. Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela, özellikle petrol ve doğal gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir şekilde yeniden inşa etme konusunda birlikte iyi bir çalışma yürütmektedir.

Bu iş birliği sayesinde, daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim. Görünüşe göre buna artık ihtiyaç olmayacak. Ancak tüm gemiler, güvenlik ve emniyet amacıyla bulundukları yerde kalacaktır.

Bugün Beyaz Saray’da bir araya geleceğim BIG OIL şirketleri tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacaktır."