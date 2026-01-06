Dün en yüksek 61,77 dolara çıkan Brent petrol varili, günü 61,70 dolardan kapattı.

Bugün saat 09.00 itibarıyla varil fiyatı, kapanışa kıyasla yüzde 0,4 gerileyerek 61,43 dolara düştü. Aynı saatte Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol varili ise 57,90 dolardan işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığını duyurmasının ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip bu ülkede arzın tekrar artabileceği beklentisi fiyatları aşağı çekti.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine verdiği demeçte, şirketlerle yazışmaların başladığını ve süreceğini söyledi. Yetkili, Enerji Bakanı Chris Wright ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmeleri yöneteceğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." dedi.ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya askeri müdahale sonrası dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol sektörüne "çok güçlü şekilde" gireceklerini açıklamıştı.

Trump, büyük Amerikan petrol şirketlerinin Venezuela'da faaliyete geçeceğini vurgulayarak, bu şirketlerin milyarlarca dolar yatırım yaparak altyapıyı onaracağını ve üretimi yeniden artıracağını belirtmişti.

ABD yönetiminin Amerikan şirketleriyle Venezuela temasına başlaması, kısa vadede jeopolitik risk primini azaltırken, orta vadede ülkenin petrol arzının yükselmesi beklentisiyle fiyatlarda düşüş baskısı oluşturuyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortaklarından oluşan OPEC+ grubunun hafta sonu toplantısında mevcut üretim seviyelerini koruma kararı alması, piyasaya ek arz gelmeyeceği sinyali vererek kısa vadede düşüş baskısını sınırladı.

Buna rağmen küresel talepteki zayıflık ve OPEC dışı üretimdeki güçlü yükseliş, bu kararın fiyatlarda kalıcı artış yaratmasını önlüyor.Brent petrolde teknik açıdan 62,50 dolar direnç, 55 dolar destek seviyesi olarak takip ediliyor.