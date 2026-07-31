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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'de gerçekleştirilen basına açık kabine toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Patriot füze sistemlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Daha önce Ukrayna'ya Patriot füze üretim lisansı verileceğini ifade eden Trump, bu kez farklı bir değerlendirme yaparak söz konusu teknoloji transferine mesafeli yaklaştığını söyledi.

"ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Patriot sistemlerinin ABD'nin sahip olduğu en gelişmiş savunma teknolojilerinden biri olduğunu belirten Trump, bu tür sistemlerin başka ülkelere aktarılması konusunda temkinli davranılması gerektiğini ifade etti.

Trump, "Patriot füzeleri olağanüstü bir teknoloji. Böyle bir teknolojiyi başkalarına verirken çok dikkatli olmalıyız. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir onay vermedik. Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum" dedi.

ÖNCEKİ AÇIKLAMALARIYLA ÇELİŞTİ

Trump'ın son açıklamaları, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede verdiği mesajlarla farklılık gösterdi.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Zelenski ile bir araya gelen Trump, Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verileceğini ve üretim sürecine ilişkin destek sağlayacaklarını söylemişti. Zelenski de 28 Temmuz'da Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ABD'nin lisans konusunda olumlu yaklaşım sergilediğini açıklamıştı.