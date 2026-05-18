ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'ne helikopter pisti yaptırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.



Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yeni Marine One helikopterlerinin Güney Çimliği'ne zarar vermesini önlemek amacıyla Beyaz Saray'a helikopter pisti inşa ettirmeyi planlıyor.

Yetkililer, yeni helikopterlerin egzoz gazlarının özellikle sıcak ve kuru koşullarda zemini yakabileceğini belirtiyor.



Helikopter pisti inşa etme kararı, VH-92A helikopterinin Beyaz Saray'a inebilmesi için yıllarca süren ancak sonuçsuz kalan alternatif çözüm arayışlarının ardından alınırken, Beyaz Saray konuya ilişkin soruları yanıtlamadı.

Söz konusu helikopter pistinin Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray yerleşkesinde yapılan son düzenleme olacağı değerlendirilirken, ABD Başkanı'nın Florida'da bulunan Mar-a-Lago Malikanesi'ne de yaz aylarında helikopter pisti yaptırması bekleniyor.