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Kaynak: DHA

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan ve nükleer iş birliğini hedefleyen 123 Anlaşması’na ilişkin açıklamada bulundu.

“İBRAHİM ANLAŞMALARI’NA BAĞLI”

Trump, açıklamasında “ABD Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında yapılan sivil nükleer anlaşma (malzeme zenginleştirmesi olmayacak) onaylanacak, ancak bu durum Suudi Arabistan'ın çok saygın ve başarılı İbrahim Anlaşmaları'na katılmasına bağlı” sözlerini sarf etti.

Trump paylaşımında, ülkesinin sivil (zenginleştirilmemiş) nükleer tesislere karşı olmadığını da ifade etti.

İBRAHİM ANLAŞMALARI NEDİR?

İbrahim Anlaşmaları, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan ve ABD arabuluculuğunda 2020 yılında imzalanan bir dizi anlaşmadır. Sürece katılan anahtar ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas'dır.