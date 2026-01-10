ABD Başkanı Donald Trump, çok konuşulacak bir basın toplantısına imza attı. Geçtiğimiz hafta Venezuela'ya saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırtan Trump, son zamanlarda Grönland çıkışlarına da gelen tepkilere "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" açıklamasını yapmıştı.

Basın toplantısında, Venezuela'nın petrol kaynaklarına sahip olduklarını itiraf eden Trump, "Venezuela ve ABD’yi birlikte sayarsak dünyadaki petrolün %55’ine sahibiz. Venezuela’nın petrol zenginliği ABD’ye gidecek. Birazı da Venezuela ve petrol şirketlerine" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yapılan saldırıyı ve petrol kaynaklarına el koymayı da kendilerinin yapmadığı bir senaryoda Rusya veya Çin'in yapacağını savunarak, "Herkesin bilmesi gereken bir şey var… Biz bunu Venezuela’da yapmasak Rusya ya da Çin yapardı. Ticarete açığız. Çin bizden istediği kadar petrol alabilir. Aynı şekilde, Rusya da bizden ihtiyaç duyduğu kadar petrol alabilir" açıklamasını yaptı.