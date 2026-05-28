Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Paşinyan’ı “büyük bir dost ve lider” olarak nitelendirdi. Ermenistan’ın Paşinyan yönetiminde daha güçlü, güvenli ve zengin hale geldiğini savunan Trump, iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandığını belirtti.

“TRUMP ROTASI” VURGUSU

Trump açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kısa süre önce Ermenistan’a giderek çeşitli anlaşmalara imza attığını ifade etti. İki ülkenin birlikte “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası” adı verilen yeni bir projeye temel atacağını söyleyen Trump, bu girişimin Güney Kafkasya’yı dönüştüreceğini öne sürdü.

Trump, söz konusu iş birliğinin Amerikan enerji şirketlerine Orta Asya’dan ABD’ye uzanan yeni erişim imkanları sağlayacağını savundu.

“PAŞİNYAN’A TAM VE KESİN DESTEK VERİYORUM”

7 Haziran’daki seçimlere dikkat çeken Trump, paylaşımında Paşinyan’a tam destek verdiğini şu sözlerle açıkladı:

“Bu nedenlerle, Nikol’a 7 Haziran 2026’daki yeniden seçim için tam ve kesin desteğimi veriyorum.”

Trump ayrıca, Paşinyan ile birlikte ABD, Ermenistan, Güney Kafkasya ve Orta Asya’yı “hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere taşıyacaklarını” ifade etti.

Paylaşımını “Ermenistan’ı yeniden büyük yapalım” ve “MAGA” sloganlarıyla tamamlayan Trump’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

PAŞİNYAN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Trump’ın desteğinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paşinyan, Trump’a teşekkür ederek, “Yüksek takdiriniz ve dostane sözleriniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Donald Trump” ifadelerini kullandı.