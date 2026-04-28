ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Kralı III. Charles’ın Beyaz Saray’daki buluşması, yalnızca diplomatik temaslarla değil, protokol tartışmaları ve dikkat çeken kulis iddialarıyla da gündem oldu. Daily Mail’e göre Trump’ın Kral Charles’a yaptığı fiziksel temas ve karşılama sırasında geçen özel diyaloglar geniş yankı uyandırdı.

BEYAZ SARAY’DA KRALİYET ZİRVESİ

Donald Trump ve eşi Melania Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray’da Kral III. Charles ile Kraliçe Camilla’yı ağırladı. Güney Çimlik’te düzenlenen karşılama töreninde taraflar samimi görüntüler verdi.

Trump ile Kral Charles tokalaşırken, Melania Trump’ın Kraliçe Camilla’yı iki yanağından öpmesi dikkat çekti. Ardından liderler basın mensuplarına birlikte poz verdi.

TRUMP’TAN PROTOKOL TARTIŞMASI YARATAN HAREKET

Fotoğraf çekiminin ardından heyet, çay programı için Beyaz Saray’ın ana konutuna geçti. Bu sırada Trump’ın Kral Charles’ın omzuna ve koluna hafifçe dokunması, İngiliz kraliyet protokolü açısından tartışma yarattı.

Kraliyet geleneklerine göre bir kraliyet üyesiyle fiziksel teması ilk başlatan taraf olunmaması gerektiği biliniyor.

“SİYASİ BİR JEST OLABİLİR”

Beden dili uzmanları söz konusu hareketin sıcak bir jest olarak yorumlanabileceğini ancak aynı zamanda “siyasi bir yakınlık mesajı” taşıyabileceğini belirtti.

Kral Charles’ın bu temastan rahatsızlık duymadığı aksine annesi Kraliçe Elizabeth'e kıyasla bu tür durumlara daha rahat yaklaştığı ifade edildi.

Tokalaşmanın yaklaşık sekiz saniye sürdüğü belirtilirken, Melania Trump’ın samimi yaklaşımının ise karşılamaya daha “ailevi” bir hava kattığı öne sürüldü.

DAHA ÖNCE DE BENZER İHLALLER YAŞANDI

Trump’ın kraliyet protokolünü ihlal ettiği ilk olay bu değil. ABD Başkanı, 2018 yılında İngiltere’ye yaptığı ziyarette Kraliçe Elizabeth’in önünde yürüdüğü görüntülerle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz yıl Londra’daki bir ziyarette de Kral Charles’ın kolunu tutması benzer tartışmalara yol açmıştı.