İran'da 28 Aralık 2025 tarihindeki ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

TRUMP, İRAN'A BİR TEHDİT DAHA

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Venezuela ve İran ile ilgili yeni paylaşımlar yaparak, bu ülkelerin geleceğine dair yorumlarda bulundu.

Venezuela petrolünün pazarlanmasına ilişkin petrol şirketlerinin yöneticileriyle toplantı yaptığını hatırlatan Trump, paylaşımında, "Venezuela halkını seviyorum ve Venezuela'yı yeniden zengin ve güvenli hale getiriyorum. Bunu mümkün kılan herkesi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran'da bir süredir devam eden gösterilere dikkati çektiği diğer paylaşımında, ABD'nin İran halkına "yardıma hazır olduğunu" belirtti.

Trump, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor" değerlendirmesinde bulundu.