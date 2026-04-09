ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e verdiği kısa telefon röportajında ABD-İran arasındaki geçici ateşkes ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına değinerek Netanyahu ile yaptığı görüşmede tansiyonun düşürülmesini istediğini söyledi.

“DAHA SAKİN OLUNMALI” MESAJI

Trump, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak, “Bibi ile konuştum, o da durumu biraz daha sakinleştirecek. Biraz daha sakin davranmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerilimin düşmesinin ateşkesin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Trump, İsrail’in saldırıları azaltmaya başladığını öne sürdü.

ATEŞKES İÇİN İYİMSER TABLO

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkese ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, anlaşmaya dair “çok iyimser” olduğunu belirtti.

İranlı yetkililerin görüşmelerde daha uzlaşmacı bir tutum sergilediğini savunan Trump, sürecin uygulanacağına inandığını ifade etti.

ATEŞKES SÜRECİ NASIL GELİŞTİ

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından karşılıklı hamlelerle büyüyen gerilim, ABD’nin 8 Nisan’da duyurduğu geçici ateşkesle yeni bir aşamaya taşındı.

Hürmüz Boğazı’nın açık kalması şartıyla kabul edilen iki haftalık ateşkes kapsamında İran’ın sunduğu 10 maddelik teklifin müzakerelere temel oluşturduğu belirtildi.

LÜBNAN ANLAŞMAZLIĞI SÜRÜYOR

İsrail yönetimi ateşkesi desteklediğini açıklarken, Lübnan’ın bu kapsamda yer almadığını savunuyor. Bu nedenle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sürdüğü ve taraflar arasında bu konuda görüş ayrılığı bulunduğu ifade ediliyor.

Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın da süreçte diplomatik temaslara katkı sağladığı ve taraflar arasında müzakerelerin devam ettiği bildirildi.