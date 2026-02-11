ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Trump, İran konusunda kesin bir karar alınmadığını belirterek, müzakerelerin devam etmesi yönünde ısrarcı olduğunu ifade etti.

Anlaşma ihtimalinin hâlâ masada olduğunu söyleyen Trump, bunun bir tercih meselesi olduğunu vurguladı. Ancak diplomatik sürecin başarısız olması halinde ortaya çıkacak tabloya dikkat çekti.

Trump, geçmişte İran’ın anlaşma yapmamayı tercih ettiğini ve bunun ardından askeri operasyonla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, bu sürecin İsrail açısından iyi sonuçlanmadığını belirtti. Bu kez daha “makul ve sorumlu” bir yaklaşım beklediğini dile getirdi.