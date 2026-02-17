ABD Başkanı Donald Trump, NBC’de yayımlanan Today programının sunucusu Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie’nin kaçırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

New York Post gazetesine telefonla konuşan Trump, 84 yaşındaki Guthrie’nin ölü bulunması halinde sorumluların “ağır federal cezalarla” karşı karşıya kalacağını belirtti.

Adalet Bakanlığının böyle bir durumda idam cezası talep edip etmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, “En ağır olanı, evet. Bu doğru.” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMADA 100 BİN DOLAR ÖDÜL

Federal Bureau of Investigation (FBI), Nancy Guthrie’nin bulunmasına ya da olaya karışan kişilerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi için 100 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak’ta haber alınan Guthrie’nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını açıkladı. Kamuoyuyla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı bir kişinin tespit edildiği bildirildi.

DNA İZİ ŞÜPHELİYLE EŞLEŞTİ

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanı’nın iş birliğiyle yürütülen soruşturmada önemli bir bulguya da ulaşıldı. Yetkililer, Guthrie’nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivenden alınan DNA örneklerinin, kaybolduğu gece evin önünde görülen maskeli şüphelinin kullandığı eldivenle eşleştiğini açıkladı.

Olayla ilgili bilgi sahibi olanlara FBI’ın telefon hattı ve çevrim içi ihbar sistemi üzerinden yetkililerle iletişime geçmeleri çağrısı yapıldı.